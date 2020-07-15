У мережі назвали особисті якості розумних людей

Користувачі Reddit назвали ознаки розумних людей. Неочевидними характеристиками людей з гострим розумом поділилися юзери ресурсу, зробивши пост вірусним.

Користувач сайту під ніком SomethingAbout2020 запропонував юзерам назвати ознаки розумних людей. Пост менше ніж за день зібрав 40 тисяч лайків і тисячі коментарів.

І ще: Науковці назвали вагому причину не поспішати одружуватися у молодому віці

Серед перерахованих неочевидних ознак розумної людини, коментатори назвали здатність легше визнавати помилки і оцінювати ситуацію з різних сторін. Крім цього, розумна людина розбирається в дрібницях добре відомій йому темі, здатний зрозуміти "далекі" від нього теми.

Інші користувачі відзначили, що розумні рідко дають гучні ультимативні заяви і здатні змінити свою думку при наявності достатньої аргументації.

Читайте також: Жінка знайшла ідеальний спосіб примирення з коханим (фото)