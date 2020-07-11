Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Науковці назвали вагому причину не поспішати одружуватися у молодому віці

  • 14
Ранній шлюб може стати причиною зловживання алкоголем - фото 1
Ранній шлюб може стати причиною зловживання алкоголем

Звичайно ж, проти кохання не попреш. Утім, учені виявили цікаву закономірність, яка змусить задуматися тих, хто готовий у молодому віці пов'язати своє життя з іншою людиною, одружившись. Виявляється, така затія має негативний відтінок.

Якщо раніше вчені вважали, що сімейні обов'язки захищають людей, схильних до пияцтва. То останні дослідження показали, що є і негативна сторона раннього шлюбу.

Це цікаво: Учені пояснили, чому пошуки ідеальних партнерів приречені на провал

Генетична схильність до алкоголізму, безумовно, відіграє тут не останню роль. Але дослідження, в якому вивчили історії 973 молодих людей у ​​віці до 25 років, змусили переглянути це переконання. Усі піддослідні зловживали алкоголем і, при цьому з'ясувалося, більшість з них уже встигли вступити в сімейні стосунки. У частини з них були діти.

Учені виявили зв'язок між раннім шлюбом і вживанням алкоголю - фото 415307
Учені виявили зв'язок між раннім шлюбом і вживанням алкоголю

Колишня точка зору вчених припускала захисні функції шлюбу. Але захист не завжди спрацьовував.

"Зазвичай життєві події, такі, як укладання шлюбу або народження дітей відбуваються у певні періоди. Коли вони трапляються рано чи пізно у порівнянні з типовим часом, вони можуть бути не настільки захисними, як вважалося", – заявила Ребекка Сміт з Університету Співдружності Вірджинії.

Автори дослідження вважають, що молоді люди у шлюбі частіше стикаються з негативними проявами, ніж зріліші люди. Це і може стати причиною зловживання алкоголем. Тож подумайте двічі перед тим, як наважуватися на такий відповідальний крок, як одруження.

Читайте також: Чек-лист чоловічого здоров'я: приберіть ці 5 чинників, які негативно впливають на потенцію

Джерело: News You
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 2060
Дівчина тижня: відверта фітнес-модель Яніта Янчева, яка заводить своїми формами (18+)
  • 05 липня, 17:47
  • 1471
Тому Хенксу – 64 роки: 7 головних ролей легендарного актора
  • 09 липня, 14:31
  • 298
Загрузка...
Новини