Науковці назвали вагому причину не поспішати одружуватися у молодому віці

Звичайно ж, проти кохання не попреш. Утім, учені виявили цікаву закономірність, яка змусить задуматися тих, хто готовий у молодому віці пов'язати своє життя з іншою людиною, одружившись. Виявляється, така затія має негативний відтінок.

Якщо раніше вчені вважали, що сімейні обов'язки захищають людей, схильних до пияцтва. То останні дослідження показали, що є і негативна сторона раннього шлюбу.

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Генетична схильність до алкоголізму, безумовно, відіграє тут не останню роль. Але дослідження, в якому вивчили історії 973 молодих людей у ​​віці до 25 років, змусили переглянути це переконання. Усі піддослідні зловживали алкоголем і, при цьому з'ясувалося, більшість з них уже встигли вступити в сімейні стосунки. У частини з них були діти.

Учені виявили зв'язок між раннім шлюбом і вживанням алкоголю

Колишня точка зору вчених припускала захисні функції шлюбу. Але захист не завжди спрацьовував.

"Зазвичай життєві події, такі, як укладання шлюбу або народження дітей відбуваються у певні періоди. Коли вони трапляються рано чи пізно у порівнянні з типовим часом, вони можуть бути не настільки захисними, як вважалося", – заявила Ребекка Сміт з Університету Співдружності Вірджинії.

Автори дослідження вважають, що молоді люди у шлюбі частіше стикаються з негативними проявами, ніж зріліші люди. Це і може стати причиною зловживання алкоголем. Тож подумайте двічі перед тим, як наважуватися на такий відповідальний крок, як одруження.

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