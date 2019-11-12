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У мережі назвали найдивніші види заробітку

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Найдивніші види заробітку - фото 1
Найдивніші види заробітку / youtube

Користувачі Twitter розповіли про найдивніші вчинки, скоєні заради грошей. Багато "прибуткових" справи виявилися незвичними і кумедними.

Так, коментатор під ніком GrowlyBiteBite зізналася, що одного разу продала своє грудне молоко невідомому. А Jennaru розповіла, що перекладала порнофільми з англійської мови на іспанську: за її словами, довелося чимало імпровізувати, щоб прикрасити діалог.

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Деякі вчинки виявилися дійсно незвичайними: наприклад, одна дівчина зізналася, що за гонорар в 60 доларів вдарила незнайомця в пах. "Йому сподобалось. Дивний фетиш, але я розбагатіла на 60 доларів", – зауважила вона. Інший користувач зізнався, що за 16 доларів лизнув чужий палець на нозі.

Дехто визнавав, що продавали фотографії своїх частин тіла або відео зі своєю участю. Так, жінка під ніком AHallcat зізналася, що поголила геніталії на камеру. А юзер під ніком JulesJustWrite розповіла, що за 8 доларів в дитинстві з'їла трохи котячої їжі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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