У мережі назвали найбільш розчаровуючі авто року

Видання Consumer Reports провело щорічне дослідження та опублікувало рейтинг з 10 авто, які приносили господарям найменше задоволення у 2021 році. У проведених виданням опитуваннях взяли участь понад 300 тисяч людей.

На десятому рядку розташувався Kia Forte, відомий також як Cerato: зберігати вірність моделі вирішили 47 відсотків опитаних, пише consumerreports.

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Такий самий індекс задоволеності заробив Cadillac XT4. Два позашляховики Jeep – Renegade та Compass – набрали по 46 відсотків, стільки ж отримав Infiniti QX50.

Cadillac XT4

На п'ятому рядку опинився Nissan Rogue Sport (Qashqai) із 42 відсотками власників, які бажають купити модель ще раз. Далі – ще один Infiniti, Q50 із 40 відсотками. Кросовер Chevrolet зміг набрати лише 37 відсотків, однак перша двійка відзначилася помітним відривом: за Ford EcoSport віддали голос лише 30 відсотків опитаних, а за Toyota C-HR – 29 відсотків.

Ford EcoSport

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