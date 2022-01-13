Дивіться, як Toyota Corolla на трьох колесах їздить засніженим містом: епічне відео

У мережі можна знайти безліч роликів з автомобілями, які, як ні в чому не бувало, роз'їжджають дорогами на трьох колесах. Проте водій Toyota Corolla із канадської провінції Альберта вирішив піти далі.

На седані, позбавленому лівого заднього колеса, він виїхав на покриті товстим шаром снігу вулиці. На кадрах, якими поділився ViralHog, водій "трьохколісної" Corolla виглядає абсолютно незворушним, поки його седан неквапливо проїжджає перехрестя.

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Відразу після перехрестя водій раптово натискає на педаль гальма, і компактний седан зупиняється на невеликому ухилі. Що трапилося далі, невідомо, оскільки відео обривається саме на цьому моменті. Ймовірно, рушити на сніговому ухилі Toyota на трьох колесах було непросто.

Про те, як седан втратив колесо, також не повідомляється. Цілком можливо, що причиною стала аварія. Або шину спустило, а власник замість того, щоб замінити її, вирішив повністю позбавитися проблемного колеса.

Минулого року очевидці в Каліфорнійському місті Лонг-Біч зафільмували на дорозі Hyundai Sonata шостого покоління. Вона їхала без однієї з передніх шин. Як і у випадку з Toyota, водій корейського седана виглядав цілком спокійним, поки з-під колеса Hyundai сипалися іскри.

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