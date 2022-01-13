Чоловік з ОАЕ купив для свого Rolls-Royce номер за 9 мільйонів доларів: причина вас здивує

Багатії купують дорогі номерні знаки для своїх машин з різних причин. Зрештою, у заможних людей свої примхи. Однак цей житель Об'єднаних Арабських Еміратів керувався доволі несподіваним мотивом.

Як пише Metro, в одному з випусків програми BBC Two багатії з усього світу хизувалися своєю розкішшю. Серед усіх увагу привернув Абу Сабах, якого називають найобговорюванішою людиною у місті. А все через одну дрібницю – невеликий аксесуар, прикуплений ним для свого улюбленого Bentley.

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Йдеться про номерний знак, за який чоловік віддав 9 мільйонів доларів. На ньому зображено лише один символ – арабська цифра "5".

Абу пояснив, що якось його не пустили у фешенебельний готель. Попри те, що він приїхав на розкішній машині, йому вказали, що номерний знак "недостатньо хороший" – "гарний номерний знак" повинен складатися не більше, ніж із двох цифр. Тому Сабах придбав для своєї колекції автомобілів номерні знаки 48, 49 та 27.

А потім ще трохи подумав, і про всяк випадок купив за 9 мільйонів доларів "найкращий знак", що містить лише одну цифру. При цьому, сам автомобіль коштує жалюгідні 800 тисяч доларів.

Найпрестижніший номерний знак у Дубаї з "одиничкою" належить шейху Мохаммеду бін Рашиду Аль Мактуму, віцепрезиденту та прем'єр-міністру Об'єднаних Арабських Еміратів.

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