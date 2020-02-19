У мережі назвали країну з найбільш некрасивими чоловіками

Користувачі популярного сайту знайомств BeautifulPeople вибрали країну з найбільш непривабливими чоловіками. Дізнайтеся, яка ж нація очолила антирейтинг.

Для реєстрації на сайті BeautifulPeople необхідно викласти свої фото. Зовнішність нового користувача оцінюють досвідчені юзери сервісу протилежної статі. І якщо новенький їм сподобався, то йому приходить дозвіл стати учасником популярного сайту знайомств.

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Найчастіше новим користувачам відмовляють через те, що вони мають зайву вагу або ж вони надто худі, у них погана шкіра, великий ніс, через велику кількість волосся на тілі або, навпаки, волосся у користувача рідке.

Відзначається, що тільки 6% одиноких ірландських чоловіків успішно пройшли голосування і змогли "пробитися" на сайт. Цей показник – найгірший серед усіх національностей. Тобто, згідно з рейтингом BeautifulPeople, ірландці виявилися найпотворнішими чоловіками на планеті.

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