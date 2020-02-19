Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

У мережі назвали країну з найбільш некрасивими чоловіками

  • 250
У мережі назвали країну з найбільш некрасивими чоловіками - фото 1

Користувачі популярного сайту знайомств BeautifulPeople вибрали країну з найбільш непривабливими чоловіками. Дізнайтеся, яка ж нація очолила антирейтинг.

Для реєстрації на сайті BeautifulPeople необхідно викласти свої фото. Зовнішність нового користувача оцінюють досвідчені юзери сервісу протилежної статі. І якщо новенький їм сподобався, то йому приходить дозвіл стати учасником популярного сайту знайомств.

І ще: Як чоловіки та жінки реагують на легкодоступних партнерів: цікаве дослідження

У мережі назвали країну з найбільш некрасивими чоловіками - фото 386953

Найчастіше новим користувачам відмовляють через те, що вони мають зайву вагу або ж вони надто худі, у них погана шкіра, великий ніс, через велику кількість волосся на тілі або, навпаки, волосся у користувача рідке.

Відзначається, що тільки 6% одиноких ірландських чоловіків успішно пройшли голосування і змогли "пробитися" на сайт. Цей показник – найгірший серед усіх національностей. Тобто, згідно з рейтингом BeautifulPeople, ірландці виявилися найпотворнішими чоловіками на планеті.

Читайте також: Супрун розвіяла поширені міфи про презервативи, у які ми досі вірили

Джерело: irishmirror
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
  • 17 лютого, 12:13
  • 1684
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
  • 17 лютого, 18:09
  • 1280
Найкращі пісні тижня: плейлист популярної музики для гарного настрою
  • 16 лютого, 11:57
  • 505
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл