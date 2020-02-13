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Супрун розвіяла поширені міфи про презервативи, у які ми досі вірили
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13 лютого відзначають Світовий день презерватива, а вже завтра, у День святого Валентина, щосекунди у світі будуть використовувати по 87 презервативів. З цієї нагоди Уляна Супрун розповіла, як правильно їх обирати та як ними користуватися.
Презерватив – засіб контрацепції бар'єрного типу. Як наголошує Уляна Супрун, це – єдиний спосіб запобігти інфекціям, що передаються статевим шляхом, та вагітності водночас. Його ефективність становить 98%, але у випадку, коли його правильно використовують.
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Окрім презервативів, існують ще гормональна та внутрішньоматкова контрацепція, а також добровільна хірургічна стерилізація, яка є незворотною для людини, яка наважується її зробити. Водночас навколо презервативів існує безліч міфів, тож час їх спростувати!
Міфи про презервативи
Презервативи не мають терміну придатності
✓ Ні, мають. Звісно, що менше часу з моменту виготовлення презервативу минуло, то більш еластичним буде латекс. Дешевші презервативи мають термін придатності 2-3 роки, дорожчі – 3-5 років. Після того ризик мати несподіванку у вигляді порваного презерватива зростає.
Використовувати два презервативи водночас надійніше.
✓ Навпаки, через тертя один об одного ефективність презерватива як засобу контрацепції знижується щонайменше на 20%.
Презервативи часто рвуться
✓ Вони рвуться у таких випадках: закінчився термін придатності, пошкоджені цілісність або форма презервативу, неправильний спосіб використання. Дотримуйтеся правил користування презервативами, аби уникнути неприємного інциденту.
Презервативи потрібно використовувати тільки при вагінальному сексі й лише з новими партнерами
✓ Аж ніяк. Презерватив захищає не лише від небажаної вагітності, а й від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Зокрема, це дозволяє знизити ймовірність інфікуватися ВІЛ. Як сильно б ви не довіряли своєму партнеру, використовуйте бар'єрні засоби контрацепції. Йдеться не так про довіру, як про ваше з ним/нею здоров’я.
Презервативи не треба використовувати при оральному сексі
✓ Деякі венеричні захворювання можуть передаватися і через шкіру або слину. Також можна їх підхопити, якщо в роті є мікротріщини, пошкодження та відкриті рани. Герпес, гонорея, хламідіоз, сифіліс та гепатит В – одні з найпоширеніших інфекцій, що передаються під час орального сексу.
Якщо я зараз перебуваю в стосунках лише з одним партнером або якщо моя партнерка п'є протизаплідні, можна не користуватися презервативами
✓ Користуватися презервативами потрібно завжди, адже їхня перша функція – бар'єрний захист від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Навіть якщо ви багато років у стосунках і довіряєте один одному, згадайте, що деякі інфекції передаються від тілесного контакту, через кров або слину.
Якщо я користуюся презервативами, точно все буде гаразд
✓ Ні, не точно. Не всі презервативи створені задля запобігання вагітності та інфекціям, що передаються статевим шляхом. Несертифіковані презервативи, до прикладу, більш ризиковані для використання. Перед купівлею перевірте наявність ліцензії та дотримання норм виготовлення виробу.
Як правильно користуватися презервативами
- Переконайтеся, що упаковка – не пошкоджена. Це підвищує ризик, що презерватив розірветься під час статевого акту. Не носіть презервативи у задній кишені штанів, у гаманці або сумці без коробки, у якій ви їх купували. Картонна або будь-яка інша коробка зберігатиме форму презерватива: пом'ятий презерватив – менш ефективний.
- Не відкривайте упаковку зубами, нігтями, ножицями, ножем абощо. Обережно відкрийте її руками та вийміть презерватив.
- Жіночий презерватив вставте у вагіну так, як показано тут. Фактично механізм використання жіночого презерватива майже нічим не відрізняється від чоловічого, лише спосіб його розміщення.
- Під час наступного статевого акту використовуйте новий презерватив. Вони одноразові.
- Зазвичай презервативи виготовляють з латексу, інколи – з поліуретану (для тих, у кого алергія на латекс).
Як правильно вибирати презервативи?
Купуйте їх в аптеках та перевіряйте термін придатності. Презервативи варто ховати від прямих сонячних променів, зберігати у сухому та прохолодному місці, в протилежному випадку термін придатності у латекса скорочується та лубрикант швидше висихає. Тоді ж зростає ризик того, що презерватив порветься.
Підбирайте лубриканти. Їхнє використання зменшує тертя під час сексу та ризики, що презерватив розірветься. Але лубрикант потрібен не усім. Порадьтеся стосовно цього зі своїм гінекологом.
Підбирайте правильний розмір. Так, це не міф. Чоловічі презервативи бувають кількох розмірів, і для правильного вибору варто виміряти пеніс у стані ерекції – довжину та діаметр.
Зважайте на призначення презервативів. Не всі презервативи створені для захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом, або вагітності. Деякі навпаки створені з метою стимуляції або заради розваги (флуоресцентні, до прикладу).
Не бійтеся говорити про контрацепцію з партнером або партнеркою. Не бійтеся відмовити у статевому акті, якщо ваш партнер не хоче скористатися презервативом, на відміну від вас. Коли йдеться про здоров'я, немає незручних тем. Бажаємо вам пристрасного та безпечного сексу ;)
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