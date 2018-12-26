Найбільш схожі близнючки у світі виходять заміж за одного чоловіка

Сестри-близнята, яких давно визнали найбільш схожими у світі, вирішили вкотре здивувати всіх.

Дівчата хочуть вийти заміж за одного чоловіка. Обранець близнючок – звичайний австралійський механік Бен Бірн. Зараз він цілком законно зустрічається з двома дівчатами одночасно.

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Крім своєї дивовижної схожості, ці 33-річні дівчата стали також відомі і своєю пристрастю до пластичних операцій. Навіть їх вони роблять разом, не кажучи вже про однаковий одяг, білизну, макіяж і аксесуари. До речі, вдома сестри тренуються рухатися однаково, щоб виглядати ще більш ефектно на різних шоу, куди їх часто запрошують.

Омріяне весілля, швидше за все, буде несправжнім. Справа в тому, що закони Австралії не передбачають багатоженство, тому Бену доведеться або одружитися офіційно тільки на одній з дівчат, а з другою зіграти формальне весілля, або взагалі зробити все одруження умовним.

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