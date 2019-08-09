У мережі набирає популярності новий невигадливий кліп Еда Ширана

Цей ролик за пів дня отримав 1,5 мільйона переглядів! Нова композиція Еда Ширана записана з реперами Дейвом і Пауло Лондрою.

Новий кліп британського поп-співака Еда Ширана на пісню Nothing On You стрімко набирає популярність в мережі. Зацініть і ви!

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Композиція, яка лягла в основу кліпу, записана спільно з реперами Дейвом і Пауло Лондрою. Кліп є третім, випущеним на пісню з нового альбому співака під назвою No.6 Collaborations Project. Платівка містить винятково композиції, записані в тандемі з іншими артистами.

Цікаво, що кліп 28-річного музиканта здається абсолютно простим. За сюжетом він разом з реперами Дейвом і Пауло Лондрою їдуть нічним Лондоном на велосипедах.

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