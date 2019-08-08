THE HARDKISS випустили новий кліп "Хто, як не ти": дивіться і насолоджуйтесь

Український рок-гурт THE HARDKISS презентував лірик-відео на пісню "Хто, як не ти" зі свого крайнього альбому "Залізна ластівка". Дивіться новий кліп з Юлією Саніною в головній ролі та насолоджуйтесь її сміливими образами.

THE HARDKISS вміє дивувати ефектними кліпами, але цього разу гурт зняв просте і водночас потужне лірик-відео, у якому ми бачимо тільки солістку Юлію Саніну. Упродовж всього ролика на пісню "Хто, як не ти" співачка з'являється в різних епатажних образах. Зацініть!

Дивитись онлайн новий кліп THE HARDKISS – Хто, як не ти:

Режисерами відео традиційно виступили Валерій Бебко та Юлія Саніна.

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Слова і текст пісні THE HARDKISS – Хто, як не ти

Добре бути

Листям жовтим

Попід дорогою

Мчати за вітром услід

Добре бути

Вітром строкатим

Плавно тебе обплести

Втримай і не відпусти

Хто, як не ти

Впізнає мій слід на снігу

Хто, як не ти

Здолає мій страх чути лиш

Тишу

Добре бути

Птахом вогнистим

Тенета твої рвати

Втримай і не відпусти

Хто, як не ти

Впізнає мій слід на снігу

Хто, як не ти

Здолає мій страх чути лиш

Тишу не ти

Запалить знов жити жагу

Хто, як не ти

Немає у світі для мене

Інших

А ти моя

Ти моя

А ти моя

А ти моя сила

А я за тебе у землі просила

Впусти мене у серце своє

Впусти



Хто, як не ти

Впізнає мій слід на снігу

Хто, як не ти

Здолає мій страх чути лиш

Тишу

Хто, як не ти

Запалить знов жити жагу

Хто, як не ти

Немає у світі для мене

Інших

Альбом THE HARDKISS - "Залізна ластівка"

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