Меланія Трамп вийшла у світ в розкішному образі

В Білому домі відбувся традиційний різдвяний бал Конгресу, який пройшов у Великому фойє резиденції президента США.

Меланія Трамп, яка раніше викликала шквал критики через нову зачіску, вийшла в світ у блискучому обтягуючому білому платті від Céline.

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Президент США Дональд Трамп виступив з чотирихвилинною промовою, в якій підбив підсумки двох років на місці глави США, а також поділився планами на майбутнє. "Нам належить зробити ще дуже багато. Я думаю, наступні два роки будуть дуже захоплюючими", – сказав він.

48-річна перша леді США відзначила святковий декор і подякувала тим, хто взяв участь в оздобленні Білого дому. "Ласкаво просимо у Білий дім! Приємного вечора. Щасливого Різдва і Нового року", – побажала всім присутнім перша леді.

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