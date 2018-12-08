АББА уже не та: у мережі висміяли фото Трампа і Мей

Візит президента США до Великобританії став одним з найбільш пам'ятних подій року, що минає.

Згадуючи події 2018 року, американське інтернет-видання HuffPost написало про реакцію в Twitter на візит президента США Дональда Трампа до Великобританії.

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12 липня американський президент відвідав Британію з чотириденним офіційним візитом. Увечері цього дня в Бленхеймском палаці, прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей влаштувала вечерю на честь президента США.

Для вечері Меланія Трамп вибрала сукня яскраво-жовтого кольору. Тереза ​​Мей вийшла на фотосесію в червоній сукні без рукавів. Прем'єр-міністра супроводжував чоловік – Філіп Джон Мей.

Про цю зустріч, напевно, ніхто б і не згадав, якби колумніст HuffPost не опублікував підбірку коментарів з приводу фотосесії. Користувачі Twitter тоді "розкрутили" цю історію під слоганом "реінкарнація АВВА не найліпшим чином".

ABBA just aren’t what they used to be... pic.twitter.com/tsLarmMSuR — Carrie Hope Fletcher (@CarrieHFletcher) 12 липня 2018 р.

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