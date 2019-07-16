15 років у шлюбі: Андрій Шевченко показав фото з коханою дружиною

Відомий український ексфутболіст Андрій Шевченко показав святкування 15-річчя подружнього життя. У річницю весілля головний тренер нашої збірної оприлюднив зворушливе фото з дружиною.

Андрій Шевченко одружився з американською моделлю Крістен Пазік 14 липня 2004 року. Цьогоріч пара відзначає 15-річчя створення своєї сім'ї.

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"Дивовижна сімейна святкова вечеря, 15 років разом", – написав наставник "синьо-жовтих", оприлюднивши фото з дружиною.

Андрій Шевченко і Крістен Пазік

Подружжя виховує чотирьох синів – Джордана, Крістіана, Олександра і Райдера-Габріеля.

Шевченко з синами

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