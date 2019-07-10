У мережі банять копії додатку для роздягання людей

Сервіс GitHub взявся блокувати копії скандального додатка DeepNude – сторінки, що містять код програми. Вона дозволяє "роздягати" жінок на фотографіях.

Відомо, що платформа розробки програмного забезпечення, яка належить Microsoft, не допускає додаток DeepNude. GitHub стверджує, що програма порушує її правила щодо "сексуально непристойного контенту", через що на платформі були видалені кілька репозитаріїв, включаючи той, який був офіційно створений творцем DeepNude.

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DeepNude був платним додатком, який штучно створював фотографії оголених жінок, використовуючи технологію, схожу на штучний інтелект AI.

Команда розробників незабаром закрила проєкт, заявивши, що "вірогідність того, що люди зловжити ним, занадто висока". Однак копії додатку продовжували перебувати у доступі в мережі.

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