Google Chrome отримає дуже корисну кнопку

Розробники браузера Chrome працюють над додаванням кнопки "Відтворення/Пауза" на панель інструментів. З її допомогою користувачам буде простіше припиняти або відновлювати мультимедійний контент незалежно від вкладки, в якій він програється.

Ця нова функція називається Global Media Controls (GMC) і була включена на цьому тижні на тестовому майданчику Chrome, дистрибутив Chrome Canary. У своєму теперішньому вигляді кнопка відображається праворуч від панелі URL-адрес, де буде спливаюче вікно, яке виїжджає вниз від самої кнопки, дозволяючи користувачам управляти медіа.

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Кнопка GCM Play буде додана в настільні версії Chrome для Windows, Mac і Linux. Про Chrome OS мова поки не йде, але цілком імовірно, що кнопка з'явиться і там. Як зазначається, зараз ця функція працює дуже нестабільно і майже весь час дає збої і вилітає при спробі припинити медіаконтент в браузері, але до моменту релізу все повинно працювати без збоїв.

Причина впровадження нової функції ймовірно полягає в тому, що восени 2018 року Google видалила можливість відключення звуку вкладки, натиснувши значок "динамік", який демонструється на вкладках, які відтворюють аудіо або відео в тлі.

GMC працює навіть краще, ніж стара кнопка "динамік", тому що вона не вимагає відстеження користувачем неправильної вкладки, особливо якщо їх відкрито одночасно кілька десятків. Коли нова кнопка буде додана в Chrome, поки невідомо, оскільки вона ще ніким не затребувана. Проте, користувачі, які вже випробували її функціонал, відзначають, що вона їм подобається.

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