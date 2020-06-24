Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

LEGO випустить набір за мотивами фільму Сам вдома

  • 9
LEGO випустить набір за мотивами фільму Сам вдома - фото 1

Компанія LEGO випустить набір конструктора, з якого можна буде зібрати будинок Кевіна МакКалістера – головного героя фільму "Сам вдома".

Набір розробив фанат LEGO спеціально для майданчика LEGO Ideas, де користувачі самі створюють макети нових конструкторів і опис до них, а інші користувачі голосують за представлені варіанти. Якщо запис набирає 10 тисяч голосів, у компанії беруть проєкт на розгляд.

І ще: Врятувати Ісуса чи вбити Гітлера: з'явилася гра, в якій можна переписати всесвітню історію

LEGO випустить набір за мотивами фільму Сам вдома - фото 412040

Так і сталося з набором по "Сам вдома": його опублікували на сайті ще у 2019 році, а пустили в розробку тільки зараз. Разом з тим, в компанії випустять ще два набори, запропонованих через LEGO Ideas, – друкарську машинку з конструктора і набір з декораціями з серіалу "Сайнфелд".

Серед інших претендентів на випуск були конструктори за мотивами кліпу Queen "I Want to Break Free", ігри "Zelda" і мультфільму "Рататуй". Коли LEGO випустить ці набори – не уточнюється: фахівці компанії спочатку допрацюють їх.

LEGO випустить набір за мотивами фільму Сам вдома - фото 412038
LEGO випустить набір за мотивами фільму Сам вдома - фото 412039

Читайте також: Ніякого Маріо: Nintendo відмовилася від випуску мобільних ігор

Джерело: ideas.lego
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 296
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок
  • Вчора, 15:36
  • 1821
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 487
Загрузка...
Новини