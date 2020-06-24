LEGO випустить набір за мотивами фільму Сам вдома

Компанія LEGO випустить набір конструктора, з якого можна буде зібрати будинок Кевіна МакКалістера – головного героя фільму "Сам вдома".

Набір розробив фанат LEGO спеціально для майданчика LEGO Ideas, де користувачі самі створюють макети нових конструкторів і опис до них, а інші користувачі голосують за представлені варіанти. Якщо запис набирає 10 тисяч голосів, у компанії беруть проєкт на розгляд.

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Так і сталося з набором по "Сам вдома": його опублікували на сайті ще у 2019 році, а пустили в розробку тільки зараз. Разом з тим, в компанії випустять ще два набори, запропонованих через LEGO Ideas, – друкарську машинку з конструктора і набір з декораціями з серіалу "Сайнфелд".

Серед інших претендентів на випуск були конструктори за мотивами кліпу Queen "I Want to Break Free", ігри "Zelda" і мультфільму "Рататуй". Коли LEGO випустить ці набори – не уточнюється: фахівці компанії спочатку допрацюють їх.

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