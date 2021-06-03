У мережі активно обговорюють нову зачіску Девіда Лінча

75-річний американський режисер Девід Лінч вирішив згадати молодість в буквальному сенсі цього слова. Він відростив довге волосся, сидячи на карантині.

Ще на початку карантину Девід Лінч запустив свій канал на YouTube David Lynch Theater, в ньому він ділиться прогнозом погоди у власній інтерпретації. А днями він раптово здивував своїх постійних глядачів, розпустивши волосся.

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Користувачі соцмереж прийшли в захват від нового образу режисера. "Моє волосся ніколи в житті не буде виглядати так круто, а Девід Лінч так виглядає в 75 років", – написав один з користувачів Twitter.

Новий образ Лінча вже порівняли з головним героєм фільму "Великий Лебовські" і письменником Карлом Уве Кнаусгором.

Журналісти ж нагадують, що Лінч – людина звички. Так, вже легендою стала історія про те, що режисер "Твін Пікса" сім років ходив в одну і ту саму закусочну, де купував шоколадний молочний коктейль.

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