У мережі активно обговорюють новий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська поділилася враженнями від першої закордонної поїздки. Перша леді супроводжувала чоловіка Володимира Зеленського під час офіційного візиту в Брюссель. Вона опублікувала стильні фото у мережі Instagram.

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена привернула увагу мережі своїм новим стильним образом. У ньому вона з'явилася перед камерами під час свого візиту в Брюссель, столицю Бельгії. Знімки першої леді були опубліковані на її сторінці в Instagram.

І ще: Меланія Трамп на прийомі у Букінгемському палаці вразила всіх розкішним образом

На фото Оленя Зеленська позує в стильному брючному костюмі over-size бежевого кольору і білих кедах. В образі першої леді вдало поєднано класичний і спортивний стиль, що дуже актуально сьогодні.

"Сьогодні мала можливість насолодитися чарівним містом і стежила за ходом офіційних зустрічей Володимира. Хочу подякувати за гостинність дружину глави місії України при НАТО Інну Пристайко та дружину посла України в Бельгії Тамару Точицьку", – зазначила вона в коментарі до знімків.

Читайте також: Зірка Орла і решки показала ідеальні форми в купальнику: гаряче фото