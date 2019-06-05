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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

У мережі активно обговорюють новий образ Олени Зеленської

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Олена Зеленська - фото 1
Олена Зеленська / instagram

Олена Зеленська поділилася враженнями від першої закордонної поїздки. Перша леді супроводжувала чоловіка Володимира Зеленського під час офіційного візиту в Брюссель. Вона опублікувала стильні фото у мережі Instagram.

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена привернула увагу мережі своїм новим стильним образом. У ньому вона з'явилася перед камерами під час свого візиту в Брюссель, столицю Бельгії. Знімки першої леді були опубліковані на її сторінці в Instagram.

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У мережі активно обговорюють новий образ Олени Зеленської - фото 332036

На фото Оленя Зеленська позує в стильному брючному костюмі over-size бежевого кольору і білих кедах. В образі першої леді вдало поєднано класичний і спортивний стиль, що дуже актуально сьогодні.

"Сьогодні мала можливість насолодитися чарівним містом і стежила за ходом офіційних зустрічей Володимира. Хочу подякувати за гостинність дружину глави місії України при НАТО Інну Пристайко та дружину посла України в Бельгії Тамару Точицьку", – зазначила вона в коментарі до знімків.

У мережі активно обговорюють новий образ Олени Зеленської - фото 332035

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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