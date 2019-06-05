Меланія Трамп на прийомі у Букінгемському палаці вразила всіх розкішним образом

Доннльд та Меланія Трамп на прийомі у Єлизавети ІІ

Королева Великобританії Єлизавета II влаштувала гала-вечерю з приводу візиту президента США Дональда Трампа з дружиною. На вечері також були присутні принц Вільям і герцогиня Кембриджська, Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером, принц Чарльз і герцогиня Корнуольська, принцеса Анна.

Вся увага преси у цей вечір була прикута до модних образів присутніх дам. Відомо, що герцогиня Кетрін вибрала для вечері плаття в підлогу від Alexander McQueen. Її голову прикрашала тіара "Вузлики любові", яка до цього належала принцесі Діані.

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Кейт Міддлтон

Меланія Трамп відвідала захід у відвертій сукні, яку створили для першої леді спеціально в модному будинку Christian Dior. В оригінальній версії вбрання було представлено з більш пишною спідницею. Доповнили образ довгі рукавички, що закривають лікті.

Доннльд та Меланія Трамп на прийомі у Єлизавети ІІ

Іванка Трамп вирішила відмовитися від білого вбрання. Для вечері вона обрала ніжно-блакитне плаття з вишивкою американського бренду Carolina Herrera, ціна якого сягає 10 тисяч доларів.

Іванка Трамп

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