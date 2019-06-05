Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Меланія Трамп на прийомі у Букінгемському палаці вразила всіх розкішним образом

  • 89
Доннльд та Меланія Трамп на прийомі у Єлизавети ІІ - фото 1
Доннльд та Меланія Трамп на прийомі у Єлизавети ІІ

Королева Великобританії Єлизавета II влаштувала гала-вечерю з приводу візиту президента США Дональда Трампа з дружиною. На вечері також були присутні принц Вільям і герцогиня Кембриджська, Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером, принц Чарльз і герцогиня Корнуольська, принцеса Анна.

Вся увага преси у цей вечір була прикута до модних образів присутніх дам. Відомо, що герцогиня Кетрін вибрала для вечері плаття в підлогу від Alexander McQueen. Її голову прикрашала тіара "Вузлики любові", яка до цього належала принцесі Діані.

До теми: Трамп заснув під час промови Єлизавети II: курйозне відео

Кейт Міддлтон - фото 331984
Кейт Міддлтон

Меланія Трамп відвідала захід у відвертій сукні, яку створили для першої леді спеціально в модному будинку Christian Dior. В оригінальній версії вбрання було представлено з більш пишною спідницею. Доповнили образ довгі рукавички, що закривають лікті.

Доннльд та Меланія Трамп на прийомі у Єлизавети ІІ - фото 331982
Доннльд та Меланія Трамп на прийомі у Єлизавети ІІ

Іванка Трамп вирішила відмовитися від білого вбрання. Для вечері вона обрала ніжно-блакитне плаття з вишивкою американського бренду Carolina Herrera, ціна якого сягає 10 тисяч доларів.

Іванка Трамп - фото 331983
Іванка Трамп

Читайте також: Дональд і Меланія Трамп здивували публіку своїм поцілунком

Джерело: vogue
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: пишногруда Кінсі Воланскі, яка розбурхала фінал Ліги чемпіонів (18+)
  • 02 червня, 15:51
  • 1221
ТЕСТ: Як добре ви орієнтуєтеся в новому правописі?
  • 03 червня, 16:20
  • 1118
Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди
  • 29 травня, 21:15
  • 974
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз