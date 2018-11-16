У Mercedes-Benz розповіли про завод майбутнього

Новий завод буде ще більш автоматизованим / Get

Компанія Mercedes-Benz розкрила подробиці про один з найбільш просунутих виробничих майданчиків у світі – Factory 56.

Комплекс, який до 2022 року стане повністю CO2-нейтральним, обладнають фотоелектричною системою електропостачання, автономною транспортною лінією та під'єднають до єдиної інформаційної платформи, що поєднує постачальників компонентів, виробничі відділи та кінцевих покупців.

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Площа Factory 56 складає 220 тисяч квадратних метрів, що еквівалентно 30 футбольним полям. Перший камінь у новому заводі закладений у лютому 2018 року, а запуск складальної лінії запланований на початок наступного десятиліття. На Factory 56 будуть випускати наступне покоління S-Class, моделі електричного суббренда EQ і, у перспективі, безпілотники.

Так може виглядати новий завод Mercedes-Benz

На даху комплексу змонтована фотоелектрична система електропостачання, а 40 відсотків її площі засаджено рослинами. Це допомагає зробити будинок більш енергоефективним і створити у приміщеннях сприятливий мікроклімат.

Так може виглядати новий завод Mercedes-Benz

Головна особливість нового заводу Mercedes-Benz – відсутність традиційного конвеєра. Його функцію виконують так звані TecLines – автономні транспортні платформи, що дозволяють більшу частину часу автомобілю залишатися на одному місці, а не переміщатися складальною лінією. Крім того, такий підхід дозволяє збільшувати кількість складальних ліній без необхідності перебудови будівлі.

Так може виглядати новий завод Mercedes-Benz

Практично всі операції на Factory 56 автоматизовані, а майданчик повністю переведений на безпаперовий документообіг. Для поставки необхідних компонентів до ліній збірки використовуються візки, під'єднані до інтелектуальної системи відвантаження. Вона збирає дані про функціонування всього підприємства і поставляє необхідні матеріали до відповідної зони. Всього на Factory 56 буде працювати 300 автономних транспортних систем.

Варто зазначити, що до загальної мережі будуть під'єднані навіть інструменти. Наприклад, ключі будуть автоматично виставляти потрібний момент для затягування окремо взятих болтів.

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