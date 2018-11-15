Стів Возняк розкритикував автопілот у Tesla

Співзасновник компанії Apple Стів Возняк в інтерв'ю виданню CNBC розповів, чому "яблучна" компанія, від якої усі чекають автономний автомобіль, відмовилася від цього проекту і тепер розробляє лише окремі елементи систем автономного пілотування.

Возняк заявив, що наразі не існує технологій, які зробили б можливим безпілотне керування. Причому до цього не готові не лише машини. Він також наголосив, що вся дорожня інфраструктура абсолютно не призначена для безпілотного транспорту.

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"Вона розрахована на водіїв-людей, які не такі досконалі, як природа або математика", – зазначив він.

Цікаво, що до висновків про те, що інженери поки не здатні створити по-справжньому безпілотне авто, Возняк прийшов, виходячи з особистого досвіду. У співзасновника Apple є електрокар Tesla, оснащений, яка каже інженер, "так званим автопілотом".

Возняк переконаний, що безпілотники недостатньо удосконалені / tesla

Спочатку Стів пробував змусити автопілот вести електрокар самостійно і навіть намагався "вдосконалити алгоритм автономного кермування". Але нічого не вийшло.

Це переконало мене в тому, що безпілотне водіння технологічно неможливе на цьому етапі, – каже Возняк.

За його словами, автопілот Tesla поки допускає "занадто багато помилок".

"Люди не повинні забувати про те, що до повністю безпілотних автомобілів нам дуже-дуже далеко", – зауважив Возняк.

При цьому він виступає за повсюдне впровадження систем зі штучним інтелектом, які допоможуть водієві.

"Автопілот може миттєво засікти гальмівні вогні автомобіля, що їде попереду і вчасно загальмувати. Це дозволить знизити число аварій на дорогах", – упевнений Возняк.

Наразі у Tesla не прокоментували критику Возняка на свою адресу.

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