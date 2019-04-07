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У мексиканському зоопарку показали маленьке жирафеня

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У зоопарку Мексики показали маленьке жирафеня - фото 1
У зоопарку Мексики показали маленьке жирафеня / youtube

У мексиканському зоопарку Chapultepec Zoo показали маленьке жирафеня, якому виповнився місяць. Це дівчинка, імені у неї поки немає.

Директор зоопарку Хуан Карлос Санчес розповів, що дівчинка народилася здоровою, вона дуже активна і грайлива. Тваринка з’явилася на світ 2 березня.

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Заступник директора зоопарку назвав народження жирафа "надзвичайно важливою" подією: "Це говорить про те, що ми добре доглядаємо за тваринами в зоопарку". Поповнення в родині жирафів викликало великий інтерес у відвідувачів.

Вагітність жирафів триває 420 днів, малюки народжуються вагою приблизно 50 кг і зростом у 2 метри.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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