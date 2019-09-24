Дівчина сконфузилася на весіллі через занадто глибоке декольте: фотофакт

Надто відверта сукня дівчини на весіллі викликала справжній фурор в мережі. Так, гостя церемонії одягла довге рожеве плаття з вирізом, що доходить майже до пупка.

На сторінці Wedding Shaming у Facebook, в якій користувачі мережі діляться різними фейлами на весільну тему, анонімну гостю церемонії одруження розкритикували за плаття із занадто глибоким декольте. На опублікованому знімку наречена позує зі своїм нареченим і друзями. Одна з них одягнена в довге рожеве плаття з вирізом, що доходить до пупка.

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"Якби хтось прийшов на моє весілля в такому вигляді, він був би відправлений додому переодягатися", "Таке відчуття, що вона одягнула його задом наперед", "Скажіть спасибі, що ми не бачимо її сосків", "Сукня для операцій на серце", – пишуть в коментарях користувачі мережі.

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