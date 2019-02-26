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MARUV Євробачення 2019 8 березня

У Мексиці знайшли монету з 2039 року

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Монета потерта настільки, ніби нею дуже часто користувалися - фото 1
Монета потерта настільки, ніби нею дуже часто користувалися / Mysterious Earth

Монету з 2039 (ми не помилилися) року було виявлено на одному з будівництв Мексики. І тут дивні речі тільки починаються.

На знайденій дивній монеті виблискує нацистська символіка.

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Дієго Авіла, звичайний робітник, натрапив на монету в кінці зміни. Спочатку він подумав, що хтось просто втратив гроші і лише очистивши шматочок металу побіг телефонувати в поліцію. Монета потерта настільки, ніби нею дуже часто користувалися. Сама вона найбільше нагадує рейхсмарку часів Третього рейху.

Експерти встановили, що монета зроблена зі срібла. Поки нічого певного з приводу дивних грошей аналітики сказати не в змозі: не могла ж вона, справді, прилетіти з майбутнього.

У Мексиці знайшли монету з 2039 року - фото 310250
У Мексиці знайшли монету з 2039 року - фото 310246
У Мексиці знайшли монету з 2039 року - фото 310247

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Джерело: twitter
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