Сучасний Робінзон: мільйонер вже 26 років живе на безлюдному острові

Колись Девід Глешин жив у Сіднеї, працював брокером і добре заробляв, але в 1987 році він втратив величезну суму грошей. У 1993 він разом з подругою і дитиною орендував маленький безлюдний острів.

Близькі Девіда незабаром повернулися в цивілізацію, а Глешин залишився. За 26 років він пристосувався до життя на острові, влаштував собі будинок і живе один: єдиний його компаньйон – собака Квазі.

І ще: Прогулянка островом, населеним примарами: моторошні фото

19 жовтня 1987 року Глешин втратив на біржі 7,25 мільйона доларів. На нього насідали суди, і до 1993 року він втратив велику частину своїх статків. Згодом чоловік дізнався про можливість недорого орендувати дикий острів на північно-східному узбережжі Австралії. Що Глешин і зробив. Плата – 13 тисяч фунтів на рік (це 463 тисячі гривень).

"Найкраще у житті на острові – ви живете в повній самоті і спокої. Острів Відновлення – це гарна назва. Мене особисто він відновив у всіх сферах життя. А погано те, що ні з ким поділитися, нікому розповісти про свої відкриття", – каже Девід.

Девід прославився на весь світ, розмістивши на сайтах знайомств кілька оголошень про пошук "дівчини-П'ятниці", яка б оселилася разом з ним. Він навіть сфотографував манекен, щоб показати, в якому жахливому він стані, але компаньйонку так і не знайшов...

Читайте також: Вчені пояснили розташування статуй на острові Пасхи