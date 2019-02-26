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MARUV 8 березня

Сучасний Робінзон: мільйонер вже 26 років живе на безлюдному острові

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Девід прославився на весь світ - фото 1
Девід прославився на весь світ / hurriyet

Колись Девід Глешин жив у Сіднеї, працював брокером і добре заробляв, але в 1987 році він втратив величезну суму грошей. У 1993 він разом з подругою і дитиною орендував маленький безлюдний острів.

Близькі Девіда незабаром повернулися в цивілізацію, а Глешин залишився. За 26 років він пристосувався до життя на острові, влаштував собі будинок і живе один: єдиний його компаньйон – собака Квазі.

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19 жовтня 1987 року Глешин втратив на біржі 7,25 мільйона доларів. На нього насідали суди, і до 1993 року він втратив велику частину своїх статків. Згодом чоловік дізнався про можливість недорого орендувати дикий острів на північно-східному узбережжі Австралії. Що Глешин і зробив. Плата – 13 тисяч фунтів на рік (це 463 тисячі гривень).

Сучасний Робінзон: мільйонер вже 26 років живе на безлюдному острові - фото 310115
Сучасний Робінзон: мільйонер вже 26 років живе на безлюдному острові - фото 310114
Сучасний Робінзон: мільйонер вже 26 років живе на безлюдному острові - фото 310116

"Найкраще у житті на острові – ви живете в повній самоті і спокої. Острів Відновлення – це гарна назва. Мене особисто він відновив у всіх сферах життя. А погано те, що ні з ким поділитися, нікому розповісти про свої відкриття", – каже Девід.

Сучасний Робінзон: мільйонер вже 26 років живе на безлюдному острові - фото 310122
Сучасний Робінзон: мільйонер вже 26 років живе на безлюдному острові - фото 310121
Сучасний Робінзон: мільйонер вже 26 років живе на безлюдному острові - фото 310120
Сучасний Робінзон: мільйонер вже 26 років живе на безлюдному острові - фото 310119
Сучасний Робінзон: мільйонер вже 26 років живе на безлюдному острові - фото 310118
Сучасний Робінзон: мільйонер вже 26 років живе на безлюдному острові - фото 310117

Девід прославився на весь світ, розмістивши на сайтах знайомств кілька оголошень про пошук "дівчини-П'ятниці", яка б оселилася разом з ним. Він навіть сфотографував манекен, щоб показати, в якому жахливому він стані, але компаньйонку так і не знайшов...

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Джерело: hurriyet
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