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У Мексиці знайшли маску стародавнього короля Майя

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Стародавні артефакти - фото 1
Стародавні артефакти

Археологи знайшли рідкісну маску короля Пакаля Великого. Виробу приблизно близько 1400 років.

Згідно Science Alert, вчені виявили в Мексиці рідкісний скарб – маску короля Пакаля в натуральну величину. Виріб знайшли в палаці Паленке, імовірно, де був трон короля.

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"Примітно, що на відміну від інших родових поселень Майя, в Паленке елементи на стінах або каменях є точним відображенням конкретних символів", – пояснив археолог Беніто Венегас Дуран.

Маска короля Пакаля Великого - фото 273207

Маска короля Пакаля Великого

Знайдені символи вказують на воду і плодючість – до кісток відносяться черепахи і риби, одна з фігурок була схожа на креветку, а посудина була прикрашена ліліями і рибою.

Крім гіпсової маски, вчені знайшли фрагменти алебастру, керамічні фігури, перли, жадеїт, кремінь, перламутр, обсидіан, кіновар, дзеркально-полірований пірит і кістки тварин.

Ці матеріали несли величезну цінність для прикраси палацу, оскільки їх не було в Паленке в той час. Вчені вважають, що маска була зроблена в старості короля. Відомо, що Пакаль зійшов на престол в 615 році н.е. у віці 12 років і правил до своєї смерті в 80.

Його правління було найдовшим в історії Америки, і вчені говорять, що архітектура цивілізації Майя сформувалася багато в чому завдяки королю Пакалю.

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Джерело: sciencealert
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