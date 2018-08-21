У Кенії знайшли поховання, якому п'ять тисяч років

У Кенії міжнародна група археологів виявила найдавніше масове поховання віком п'ять тисяч років.

Виявляється, поховання розташовувалося під платформою, яка була оточена валунами діаметром близько 30 метрів. Варто відзначити, що там вчені виявили останки 580 осіб. У могилі знайшли скелети чоловіків, жінок, людей похилого віку і дітей.

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Дослідники з'ясували, що поховання належить раннім африканським племенам скотарів. Дивно те, що люди поховані однаково, без будь-яких почестей.

Масове поховання

Імовірно, представники племені жили егалітарною громадою, без соціального розшарування. Вчені підкреслили, що це нетипово для поховань, так як часто племена дотримувалися поділу на класи.

"Цей пам'ятник змінює наші уявлення про монументальні споруди. Він демонструє відсутність зв'язку між монументальністю і ієрархією, яка зароджувалася, змушуючи нас шукати інші уявлення соціальних змін", – зазначила археолог.

Цікаво, що всі люди поховані з особистими прикрасами. Дослідники виявили кам'яні підвіски, сережки та інші прикраси.

Площа розкопаного кладовища становить 120 метрів.

Особисті прикраси похованих людей

Особисті прикраси похованих людей

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