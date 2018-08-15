Археологи знайшли тест на вагітність, якому 3500 років

Вчені розшифрували фрагмент давньоєгипетського папірусу, в якому опинилася інструкція тесту на вагітність.

Єгиптологам з Університету Копенгагена вдалося перекласти папірус, якому три з половиною тисячі років. У ньому виявився тест на вагітність і стать дитини.

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Письмена були знайдені раніше в давньоєгипетському місті Тебтунісе. У ньому дано точні інструкції, як визначити вагітна жінка чи ні.

Стародавня інструкція тесту на вагітність

У тексті йдеться про те, що жінка повинна взяти мішечки з ячмінною і пшеничною соломою, і помочитися на них. В залежність від того, в якому з них швидше з'являться паростки, можна було дізнатися стать дитини. Якщо паростків не було ні в одному, значить жінці не вагітна.

Фахівці відзначають, що аналогічний тест згадується в німецькому фольклорному тексті 1699 року.

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