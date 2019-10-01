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У Мексиці вибрали володарку найкрасивіших сідниць у світі

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Сьюзі Кортес - фото 1
Сьюзі Кортес / dailymail

У Мехіко вибрали володарку найкрасивіших сідниць у світі. Вперше бразильський конкурс вивели на міжнародний рівень. У ньому взяли участь дівчата з Британії, США, Канади, Австралії, Німеччини та інших країн.

Конкурс Miss BumBum 2019 пройшов у понеділок, 30 вересня. Цьогоріч конкурс вперше вийшов на світовий рівень і у ньому взяли участь дівчата з Великобританії, США, Канади, Австралії, Іспанії, Франції, Німеччини, Португалії, Мексики і Бразилії.

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Переможницею стала 29-річна бразилійка Сьюзі Кортес. Раніше дівчина вже перемагала в конкурсі у 2015 році в Бразилії. Друге місце на Miss BumBum 2019 зайняла Раяна Лаура Суза з Франції, а третю сходинку виборола британка Джессіка Лопес.

У Мексиці вибрали володарку найкрасивіших сідниць у світі - фото 358838
У Мексиці вибрали володарку найкрасивіших сідниць у світі - фото 358836
У Мексиці вибрали володарку найкрасивіших сідниць у світі - фото 358837

Конкурс був заснований у 2011 році підприємцем Какау Оліверовером. За правилами, учасницям заборонено використовувати пластичну хірургію або інші "неприродні" методи для зміни розмірів або вигляду сідниць.

У Мексиці вибрали володарку найкрасивіших сідниць у світі - фото 358833
У Мексиці вибрали володарку найкрасивіших сідниць у світі - фото 358834
У Мексиці вибрали володарку найкрасивіших сідниць у світі - фото 358835

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Джерело: dailymail
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