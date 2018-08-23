У Мексиці дозволили займатися сексом у публічних місцях, але є одна умова

Головне, щоб це не заважало іншим / NELive

Влада міста Гвадалахара ухвалила закон, згідно з яким у публічних місцях можна буде займатися сексом. Є, щоправда, одна умова: ваш сеанс пристрасті не має заважати іншим.

Поліція Гваделахари більше не матиме повноважень санкціонувати публічні сексуальні акти, поки не надійде скарга від третьої особи.

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"Секс або акти сексуального ексгібіціонізму в публічних місцях, на відкритих ділянках, у транспорті або в приватних локаціях, які можуть бачити інші, будуть вважатися адміністративним правопорушенням, якщо інший житель потребує втручання поліції", – йдеться в 14 статті закону.

Утім, містян це обурило / Fiveprime

Зміни аргументували тим, що поліція повинна зосередитися на боротьбі зі злочинністю і не турбувати тих, кому може просто не вистачати грошей на номер в готелі.

Поправка до закону викликала обурення серед багатьох жителів, які вважають, що тепер дії педофілів і ґвалтівників залишаться безкарними.

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