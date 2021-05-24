У Британії назвали єдину умову для примирення принців Гаррі та Вільяма: і вона жорстока

На думку експертки з королівської сім'ї Великобританії Кінсі Скофілд, існує лише єдина можливість для примирення ворожих братів монаршої родини Гаррі і Вільяма. І вона вражає.

"На жаль, на мій погляд, стосунки між ними налагодяться лише в тому випадку, якщо принц Гаррі і Меган Маркл розлучаться, і Гаррі повернеться до Великобританії один. Однак Гаррі ніколи не залишить своїх дітей в іншій країні", – висловила припущення Скофілд. Про це пише dailystar.

І ще: Надурила Опру: Меган Маркл знову викрили у брехні

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон намагалася пом'якшити напруженість між братами під час візиту принца Гаррі в Лондон на похорон дідуся. Але, як бачимо, безуспішно. Британці згодні з думкою експерта. Багато хто сумнівається, що Гаррі знову буде близький з членами королівської сім'ї. Особливо після того, як він звинуватив їх в бездіяльності, коли йому потрібна була психологічна допомога.

Нагадаємо, конфлікт між братами з королівської сім'ї Великобританії виник на тлі відмови принца Гаррі та його дружини Меган Маркл від королівських привілеїв, розриву з Букінгемським палацом і переїзду подружжя до США.

Це цікаво: Інсайдер розповів, що саме принц Вільям ніколи не зможе вибачити Меган Маркл