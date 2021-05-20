Перший кадр з нового фільму про життя Меган Маркл і принца Гаррі

Дивіться, як виглядає кадр з фільму "Втеча з палацу". Художня картина компанії Lifetime розповість про те, що змусило Меган Маркл і принца Гаррі відмовитися від королівського життя.

Вже цієї осені американський телеканал Lifetime представить новий фільм про життя 39-річної Меган Маркл і 36-річного принца Гаррі під назвою "Гаррі і Меган: Втеча з палацу". Уже виходячи з назви, можна зрозуміти, що мова в ньому піде про події, що сталися понад рік тому, пише buzzfeed.

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Про зйомки нового фільму про життя Меган Маркл і принца Гаррі стало відомо в березні, коли канал Lifetime офіційно підтвердив початок роботи над проєктом. Після резонансного інтерв'ю герцога і герцогині Сасакських Опрі Вінфрі автору нового фільму Скарлетт Лейсі довелося трохи переписати сценарій.

Фільм покаже, що насправді сталося в палаці, що змусило Гаррі і Меган залишити все в минулому заради власного майбутнього і майбутнього їхнього сина Арчі. Картина детально описує ізоляцію і печаль Меган, розчарування тим, що палац не захищав їх від нападок преси, страх Гаррі, що історія повториться і що він не зможе захистити свою дружину і сина від тих самих сил, які привели до смерті його матері...

Кадр з акторами

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