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У McLaren представили концепцію автогонок майбутнього: відео з 2050 року

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Як виглядатимуть автогонки у 2050 році - фото 1
Як виглядатимуть автогонки у 2050 році / engadget

Машини будуть заряджатися прямо від траси у залежності від швидкості.

На думку виробника суперкарів, машини майбутнього будуть пілотувати і людина, і штучний інтелект одночасно. Авто буде допомагати водіям їхати на піку можливостей машини.

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Піт-стопи стануть не потрібні: боліди будуть заряджатися прямо від дороги під час їзди через колеса, шини яких будуть відновлюватися самі. Небезпека трас збільшиться через різкі повороти і пагорби, водії будуть відчувати перевантаження до 5 одиниць.

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Джерело: engadget
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