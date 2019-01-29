Mitsubishi покаже в Женеві електричний позашляховик

На Женевському міжнародному автосалоні компанія Mitsubishi представить електричний концепт Engelberg Tourer. Відомо, що це позашляховик, названий на честь альпійського містечка Енгельберг (Швейцарія), що в перекладі означає "Гора Ангелів".

Судячи з єдиного зображення, зовні Engelberg Tourer буде схожий на Mitsubishi GT-PHEV Concept 2016 року. У такому ж ключі (дизайн-концепція Dynamic Shield) виконаний і e-Evolution Concept, представлений у 2017-му, а також серійні Delica і Xpander. Ймовірно, в новому концепт-карі також будуть поєднуватися "практичність SUV і універсальність мінівена".

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Останній шоу-кар Mitsubishi – e-Evolution – оснастили трьома електромоторами. Їх сумарна віддача, а також місткість тягового акумулятора не уточнюється. Кросовер отримав повний привід S-AWC і систему контролю вектора тяги. Крім того, прототип оснастили віртуальним помічником на базі штучного інтелекту, який здатний самонавчатися та давати корисні поради водію.

Так виглядатиме новий позашляховик Mitsubishi

До кінця 2020 року Mitsubishi планує показати 11 новинок, шість з яких будуть повністю новими моделями. У цей список уже включені кросовер Eclipse Cross, а також "кросвен" Xpander.

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