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Mitsubishi покаже в Женеві електричний позашляховик

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Mitsubishi покаже новинку на автошоу у Женеві - фото 1
Mitsubishi покаже новинку на автошоу у Женеві / motor

На Женевському міжнародному автосалоні компанія Mitsubishi представить електричний концепт Engelberg Tourer. Відомо, що це позашляховик, названий на честь альпійського містечка Енгельберг (Швейцарія), що в перекладі означає "Гора Ангелів".

Судячи з єдиного зображення, зовні Engelberg Tourer буде схожий на Mitsubishi GT-PHEV Concept 2016 року. У такому ж ключі (дизайн-концепція Dynamic Shield) виконаний і e-Evolution Concept, представлений у 2017-му, а також серійні Delica і Xpander. Ймовірно, в новому концепт-карі також будуть поєднуватися "практичність SUV і універсальність мінівена".

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Останній шоу-кар Mitsubishi – e-Evolution – оснастили трьома електромоторами. Їх сумарна віддача, а також місткість тягового акумулятора не уточнюється. Кросовер отримав повний привід S-AWC і систему контролю вектора тяги. Крім того, прототип оснастили віртуальним помічником на базі штучного інтелекту, який здатний самонавчатися та давати корисні поради водію.

Так виглядатиме новий позашляховик Mitsubishi - фото 304460
Так виглядатиме новий позашляховик Mitsubishi

До кінця 2020 року Mitsubishi планує показати 11 новинок, шість з яких будуть повністю новими моделями. У цей список уже включені кросовер Eclipse Cross, а також "кросвен" Xpander.

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Джерело: motor
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