Несподіваний хід: мережа фастфуду Burger King попросила замовляти їжу у McDonald's

Американська компанія Burger King здивувала своїх підписників у соцмережах Мережа фастфуду попросила замовляти їжу у її головного конкурента – McDonald's. Повідомлення з'явилося на офіційній сторінці бургерної у Twitter.

Так, представники компанії Burger King запропонували клієнтам частіше користуватися послугами доставки їхніх колег. Таким чином у мережі вирішив підтримати людей, які працюють в індустрії.

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Компанія закликає замовляти їжу також у інших гравців ринку, наприклад KFC, Domino's Pizza, Pizza Hut і інших. "Коротше кажучи, у кого завгодно з нашого сестринського харчового ланцюга", – написали у Burger King.

"Ресторани, які дають роботу тисячам людей, дійсно потребують вашої підтримки зараз. Так що, якщо ви хочете допомогти, продовжуйте радувати себе смачною їжею з доставки, служби на винос або автосервісу", – йдеться у повідомленні.

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6 — Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020

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