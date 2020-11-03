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Несподіваний хід: мережа фастфуду Burger King попросила замовляти їжу у McDonald's

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Несподіваний хід: мережа фастфуду Burger King попросила замовляти їжу у McDonald's - фото 1

Американська компанія Burger King здивувала своїх підписників у соцмережах Мережа фастфуду попросила замовляти їжу у її головного конкурента – McDonald's. Повідомлення з'явилося на офіційній сторінці бургерної у Twitter.

Так, представники компанії Burger King запропонували клієнтам частіше користуватися послугами доставки їхніх колег. Таким чином у мережі вирішив підтримати людей, які працюють в індустрії.

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Компанія закликає замовляти їжу також у інших гравців ринку, наприклад KFC, Domino's Pizza, Pizza Hut і інших. "Коротше кажучи, у кого завгодно з нашого сестринського харчового ланцюга", – написали у Burger King.

"Ресторани, які дають роботу тисячам людей, дійсно потребують вашої підтримки зараз. Так що, якщо ви хочете допомогти, продовжуйте радувати себе смачною їжею з доставки, служби на винос або автосервісу", – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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