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У Маямі дівчина повністю роздяглася і прогулялася по аеропорту: відео (18+)

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У Маямі дівчина повністю роздяглася і прогулялася по аеропорту: відео (18+) - фото 1

У США смілива дівчина повністю роздяглася і прогулялася голяка по будівлі аеропорту. Відео курйозу зняв очевидець і розмістив ролик в Twitter.

На кадрах видно, як дівчина йде впевненою ходою по залу видачі багажу. Вона рішуче знімає з себе спідню білизну, кидає її і йде далі повністю оголена.

І ще: Модель прогулялася без білизни у саморобному топі із фольги: відверті фото

На відео також потрапили співробітники аеропорту, які дивляться здивовано на жінку. За кадром чути гучний спів. Автор ролика підписав його так: "Тому що це Маямі". Відзначається, що жінка була затримана.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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