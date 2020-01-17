У Маямі дівчина повністю роздяглася і прогулялася по аеропорту: відео (18+)

У США смілива дівчина повністю роздяглася і прогулялася голяка по будівлі аеропорту. Відео курйозу зняв очевидець і розмістив ролик в Twitter.

На кадрах видно, як дівчина йде впевненою ходою по залу видачі багажу. Вона рішуче знімає з себе спідню білизну, кидає її і йде далі повністю оголена.

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На відео також потрапили співробітники аеропорту, які дивляться здивовано на жінку. За кадром чути гучний спів. Автор ролика підписав його так: "Тому що це Маямі". Відзначається, що жінка була затримана.

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