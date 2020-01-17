Модель прогулялася без білизни у саморобному топі із фольги: відверті фото

Модель Джессіка Метьюз вийшла на вулиці Лондона в топі з фольги, який зробила сама. Дівчина вирішила повторити наряд відомої актриси, зробила його з фольги і вийшла на вулицю. Вона поділилася своїми відчуттями.

На фешн-прогулянку Джессіку Метьюз надихнув наряд актриси Зендеї. Зірка на премії Critics 'Choice Awards з'явилася в рожевому облягаючому силіконовому топі від бренду Tom Ford і рожевій спідниці-максі. Ціна топа – 11,5 тисяч фунтів стерлінгів.

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Джессіка ж вирішила в рази здешевити наряд. Вона купила фольгу, фарбу і стрічку, заплативши за покупки 20 фунтів стерлінгів. Красуня сама сконструювала собі топ, пофарбувала, одягла і відправилася на вулицю.

Першим же неприємним відкриттям для Джессіки стало те, що її саморобний топ почав спадати. "Фольга безумовно не підходить для вітряного дня. Я впевнена, що деякі туристи витріщалися на мене", – розповіла дівчина. Топ був явно не по погоді і тому, щоб зігрітися, Метьюз заглянула в кафе.

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