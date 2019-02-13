У МАУ розповіли, чому пишуть Kiev, а не Kyiv

Українська авіакомпанія МАУ заявила, що продовжуватиме використовувати назву міста англійською мовою як Kiev, а не Kyiv для того, щоб не плутати пасажирів.

У авіакомпанії зазначили, що використовують Kiev, оскільки саме така транслітерація Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA є офіційною. Про це повідомили в офіційному акаунті у Twitter компанії у відповідь на заклик вживати саме назву Kyiv.

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"Оскільки офіційна транслітерація IATA – Kiev, ми використовуємо саме цей варіант, щоб не плутати іноземних пасажирів. Поки офіційна транслітерація IATA є Kiev, ми не використовуємо інших варіантів написання міста англійською", – йдеться в повідомленні компанії.

Solomiya, оскільки офіційна транслітерація IATA – Kiev, ми використовуємо саме цей варіант, аби не плутати іншомовних пасажирів. Поки офіційна транслітерація IATA є Kiev, ми не використовуємо інших варіантів написання міста англійською. — FlyUIA (@fly_uia) 13 лютого 2019 р.

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