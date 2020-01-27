У МАУ розповіли, чи продовжать літати в Китай

Через поширення нового смертельного коронавірусу МАУ перестане перевозити пасажирів у Китай, проте рейси на вивезення триватимуть.

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України літатиме в Китай тільки заради вивезення звідти пасажирів.

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Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії. Відзначається, що найближчі рейси Київ - Санья - Київ будуть виконуватися виключно на вивезення пасажирів. Наразі авіаперевізник і туроператор узгоджують план припинення рейсів за цим напрямком до нормалізації ситуації. Компанія МАУ відновила виконання далекомагістральних чартерних рейсів із Києва в Санью 4 червня 2019 року.

Так виглядає Коронавірус

Коронавіруси – це велика родина вірусів, які можуть спричиняти як легкі захворювання типу застуди, так і серйозні, як, наприклад, атипова пневмонія.

Їхнім природним резервуаром є тварини. Коронавіруси також часто мутують і швидко змінюються. Такі коронавіруси вперше були ідентифіковані в середині 1960-х років. Разом з новим штамом коронавірусу, який зараз активно поширюється в Китаї та інших країнах, їх існує вже сім.

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