У матчі жіночих футбольних команд сталася масова бійка

Кривава бійка сталася під час матчу жіночих аргентинських команд "Універсітаріо" і "Лібертад".

Тренер гостей вступив у перепалку з арбітром через пенальті, одна з футболісток команди-суперника відповіла тренеру. І тут понеслася...

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Словесна перепалка переросла в бійку, причому в її результаті відразу четверо футболісток потрапили в лікарню.

А от колишній голкіпер збірної Колумбії, а нині тренер воротарів "Атлетіко Насьональ" Рене Ігіта також після товариського матчу з "Америка де Калі" (1:1, 4:5 пен.) у Х'юстоні побився з одним із вболівальників.

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