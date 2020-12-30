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У матчі чемпіонату Англії з футболу був забитий найбезглуздіший автогол: епічне відео

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У матчі чемпіонату Англії з футболу був забитий найбезглуздіший автогол: епічне відео - фото 1

У матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги між "Вест Бромвіч" і "Лідс Юнайтед" був забитий вкрай безглуздий автогол. Відео курйозного моменту з'явилося у мережі.

Так, під час поєдинку рахунок відкрили гості вже на дев'ятій хвилині зустрічі, коли футболіст господарів Роман Сойерс вирішив віддати пас на голкіпера, але не побачив, що той відкрився під передачу в іншій точці поля. Необачна передача назад закінчилася тим, що м'яч спокійно закотився у порожні ворота "Вест Бромвіча".

І ще: Футболіст відсвяткував гол стягнутими трусами: епічні кадри

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