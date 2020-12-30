Футболіст відсвяткував гол стягнутими трусами: епічні кадри

Нападаючий парагвайського клубу "Гуарані" Рауль Бобаділья влаштував справжній стриптиз під час святкування голу в ворота "Лібертад" в плей-офф чемпіонату країни. Дивіться на відео, як все відбувалося.

Так, на радощах після забитого м'яча у ворота суперників Рауль Бобаділья зняв з себе футболку, спеціальну майку з датчиками, що стежать за станом футболіста, а потім частково стягнув труси, оголивши геніталії.

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Цікаво, що в післяматчевому коментарі нападник лише висловив надію, що дружина не сильно на нього розсердиться за публічний стриптиз.

Суддя пропустив цей епізод, тому Рауль отримав попередження лише за зняття футболки. Однак, за інформацією місцевих ЗМІ, йому світить суворе покарання від Федерації. Причому про цей випадок там дізналися з інтернету, адже в рапорті арбітра не було ні слова про вихід Бобадільї.

Raúl Bobadilla was so happy with his goal for @ClubGuarani he ripped off his shirt AND his weird little GPS bra.



: @TigoSportsPY pic.twitter.com/1TYz7GnuL8 — FotMob (@FotMob) December 24, 2020

"Me arrepiento de mi festejo de anoche, espero mi señora no lo haya visto porque me va a agarrar. Se me fue un poco el pantaloncito, lo que hizo el Pollo fue distinto, mi señora que se quede tranquila, porque es todo de ella", Raul Bobadilla @ABCCardinal pic.twitter.com/OtzMoUbgzG — FEDERICO ARIAS (@Fedearias77) December 24, 2020

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