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Футболіст відсвяткував гол стягнутими трусами: епічні кадри

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Футболіст відсвяткував гол стягнутими трусами: епічні кадри - фото 1

Нападаючий парагвайського клубу "Гуарані" Рауль Бобаділья влаштував справжній стриптиз під час святкування голу в ворота "Лібертад" в плей-офф чемпіонату країни. Дивіться на відео, як все відбувалося.

Так, на радощах після забитого м'яча у ворота суперників Рауль Бобаділья зняв з себе футболку, спеціальну майку з датчиками, що стежать за станом футболіста, а потім частково стягнув труси, оголивши геніталії.

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Цікаво, що в післяматчевому коментарі нападник лише висловив надію, що дружина не сильно на нього розсердиться за публічний стриптиз.

Суддя пропустив цей епізод, тому Рауль отримав попередження лише за зняття футболки. Однак, за інформацією місцевих ЗМІ, йому світить суворе покарання від Федерації. Причому про цей випадок там дізналися з інтернету, адже в рапорті арбітра не було ні слова про вихід Бобадільї.

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Джерело: thesun
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