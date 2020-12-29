Не корона, бро: футболіст Селезньов кумедно переспівав вірусну пісню

Нападник "Колоса" Євген Селезньов на прізвисько "Цар" вирішив спробувати себе у ролі тіктокера. Так, 35-річний форвард під час відпустки на Балі вирішив записати відео у форматі ліпсинга, який популярний на платформі для коротких роликів.

Як видно з кумедного відео, з акторською майстерністю справи у Селезньова не такі вже й погані. Євген зі своїм другом, чхаючи по черзі, переспівали хіт грудня Vavan Noggano – "Не корона, бро".

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Щонайменше, Артему Мілевському сподобалося. Той в коментарях під відео Селезньова поставив п'ять смайликів, які плачуть від сміху, три великі пальці і стільки ж емодзі з шампанським.

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