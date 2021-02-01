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У Массачусетсі поліцейські пояснюють громадянам, як захищатися від диких індичок

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У Массачусетсі поліцейські пояснюють громадянам, як захищатися від диких індичок - фото 1

Жителям міста Венем, що у штаті Массачусетс, дали поради по самообороні на випадок, якщо їх будуть переслідувати дикі індички.

Інспектор з контролю за тваринами Стів Кавано нагадав містянам, що ці птахи можуть бути дуже агресивними. "Ви повинні погрожувати сміливим індикам, лякати їх шлангом або гучними звуками", – порадив чоловік.

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Ось інші його рекомендації:

  • Годувати індиків не можна, тому що вони можуть звикнути і почнуть вимагати свій обід.
  • Потрібно стежити за своїм садом і не залишати там овочі, які дуже приваблюють птахів.
  • Бажано зашторювати вікна і прикривати інші скляні поверхні, адже "індики пихаті і люблять насолоджуватися своїм відображенням".

Але найкращу пораду Кавано дає в кінці інструкції. "Просто тримайтеся якомога далі від диких індиків". Це, мабуть, не так просто – по всьому штату налічується близько 35 000 птахів. А останнім часом вони роблять справжні набіги.

У Массачусетсі поліцейські пояснюють громадянам, як захищатися від диких індичок - фото 445816

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Джерело: nypost
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