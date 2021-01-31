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Хто підставив собаку: кумедне відео підкорює Reddit

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Пдіступний кіт підкорив мережу - фото 1
Пдіступний кіт підкорив мережу

Домашні улюбленці регулярно стають зірками мережі, адже можуть за кілька секунд викликати здивування та усмішку. Так трапилось і з цим відео!

На платформі Reddit користувачка з ніком JemJemIsHerName поділилась епічним відео з камер спостереження на своєму подвір'ї, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 5 годин допис зібрав понад 21 тисячу балів та більше як 300 коментарів.

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"Мій чоловік сказав, що наша собака збила горщики з квітами, тож я перевірила відео...", – відзначила авторка. І тепер одного домашнього улюбленця справедливість відновлено, адже злочин з вазонами влаштував зовсім інший пухнастик.

My husband said the dog knocked over the planter so I checked the video... from r/AnimalsBeingJerks

Коментаторам так сподобалось, що правосуддя існує, що JemJemIsHerName додала і вердикт "судді". "Собаку виправдано за всіма звинувачення та нагороджено смаколиками і погладжуванням. Кота чекає суд за вбивство 2 перців чилі, його можуть засудити на кілька днів без любові та з нескінченними обіймами", – додала авторка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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