Старк би плакав: Ентузіасти зібрали робочу копію лазерної рукавички Залізної людини

Багато ентузіастів черпають натхнення з фантастичних фільмів. Наприклад, рік тому Адам Севідж, колишній ведучий "Руйнівників міфів", зібрав реальний аналог костюма Залізної людини. Тепер же команда YouTube-каналу the Hacksmith створила робочу копію лазерної рукавички Тоні Старка.

За словами команди the Hacksmith, не все в реальному світі працює так, як в кіно. У коміксах і фільмах Тоні Старк використовує лазерний промінь. Ось тільки створити щось подібне у реальності неможливе, а тому ентузіастам довелося шукати обхідний шлях. Плазмовий різак став альтернативою. Говорячи про особливості плазми, варто вказати, що вона має температуру вищу, ніж на поверхні Сонця. Це властивість дозволяє їй прорізати метал та інші поверхні.

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Головна проблема, з якою зіткнулися the Hacksmith, полягала в тому, що плазмовий різак вимагає потужного джерела живлення. Тому було прийнято рішення використовувати для подачі енергії 12 літій-іонних акумуляторів на 2200 мАг кожен, що дозволило подати на різак 288 вольтів постійного струму. Для вирішення проблеми заземлення використовувалася друга рукавичка, яка відмінно впоралася зі своєю роллю.

Не менш складним виявилося вставити ріжучу головку у рукавичку. Для цього довелося надрукувати на 3D-принтері кріплення для плазмової форсунки. Крім того, з раніше створеного щита Капітана Америка був запозичений низькопрофільний пневматичний циліндр, що дозволив підіймати і опускати засувку, за якою і ховається плазмовий різак. Крім того, команді the Hacksmith довелося зробити сам різак компактнішим, щоб вмістити в переносній конструкції.

В остаточному підсумку пристрій вийшов не настільки видовищним і потужним, як у фільмі. За словами творців, різак легко справляється з металом і здатний пробитися навіть через найміцнішу обшивку космічного корабля прибульців.

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