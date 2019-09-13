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Серіал Кріпосна Міс Україна

Морські курорти, на яких восени тепло як влітку

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Море восени - фото 1
Море восени / biletix

Мальовничі пейзажі, найкрасивіші у світі пляжі, моря і океани, оазиси і пустелі – все це ви можете побачити під час відпочинку у цих країнах восени.

Об'єднані Арабські Емірати – це одне з найкращих місць для відпочинку восени. Тут серед пустелі в небі височать гігантські хмарочоси, а новітні технології органічно поєднуються зі старовинними звичаями.

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Греція – це країна трьох морів з багатовіковою історією і красивими пейзажами. Високий сезон тут триває з червня по вересень, однак навіть у жовтні температура повітря тримається в районі 28 градусів вище нуля, а в листопаді – плюс 20.

І ще: Відпочинок у Греції: 10 причин відвідати Афіни

Морські курорти, на яких восени тепло як влітку - фото 354862

Єгипет – одне з найпопулярніших і доволі бюджетних напрямків для відпочинку серед українців. Крім найдавніших у світі пам'ятників архітектури і культури, тут створені просто ідеальні кліматичні та інфраструктурні умови для гарного пляжного відпочинку.

Морські курорти, на яких восени тепло як влітку - фото 354863

Туніс. Якщо ви хочете пірнути у бірюзові води Середземного моря, сфотографуватися серед руїн старовинних будівель, побачити золоті піски Сахари і відпочити в зелених оазисах – вам треба збирати валізу і летіти у Туніс!

Морські курорти, на яких восени тепло як влітку - фото 354864

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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