У Малайзії відкрили кафе для любителів хаскі

У цьому кафе ви можете замовити собі фраппе або мокачіно і розділити його з хаскі.

Такий незвичний заклад розташований в Jalan Taman Asean в Малакці, і це мрія кожного любителя собак. Якщо ви коли-небудь замислювалися, на що схожий собачий будинок, то ось вам дім з 20 хаскі, які просто просять трохи любові і уваги.

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Отже, ось кілька причин, чому ви захочете обніматися і провести свій день з цими чарівними хаскі. Хаскіторі не схожа ні на одну кав'ярню, в якій ви коли-небудь були. Кафе пропонує великий простір для вас та інших клієнтів, щоб поспілкуватися і полюбити хаскі Якщо ви зайняті роботою протягом дня, у вас все ще є шанс провести час з хаскі ввечері: з 17 до 19 і з 20 до 22.

Якщо у вас є діти, візьміть їх з собою, щоб вони теж могли насолоджуватися цим чудовим місцем з приголомшливим обслуговуванням. Крім спілкування з одним з найчарівніших істот на планеті, ви можете дізнатися декілька речей, наприклад, про походження хаскі

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