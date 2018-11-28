Епічне фото собаки з телям розвеселило мережу

Користувачі не можуть втримати усмішку від кумедного фото собаки з коровою, які просяться увійти.

На платформі Reddit користувач з ніком evanducharme поділився веселим кадром з домашнім улюбленцем та корівкою. За короткий час допис став популярним, зібравши понад 32 тисячі переглядів всього за 9 годин. Особливої чарівності додав і підпис: "Мам, може Дейв зайти?". Залишається таємницею, хто ж Дейв – собака чи телятко.

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